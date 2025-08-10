Мир
00:58, 10 августа 2025Мир

В Белом доме задумались о приглашении Зеленского на Аляску

NBC: Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / File Photo / Reuters

Белый дом рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, однако окончательное решение еще не принято. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.

«Это обсуждается», — заявил собеседник NBC на условиях анонимности.

При этом один из источников канала указал, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп открыт для трехстороннего саммита с обоими лидерами, однако в настоящий момент Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Дональд Трамп объявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил слова главы Соединенных Штатов и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

