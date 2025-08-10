В Белом доме задумались о приглашении Зеленского на Аляску

Белый дом рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, однако окончательное решение еще не принято. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.
«Это обсуждается», — заявил собеседник NBC на условиях анонимности.
При этом один из источников канала указал, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп открыт для трехстороннего саммита с обоими лидерами, однако в настоящий момент Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Дональд Трамп объявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил слова главы Соединенных Штатов и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.