Трамп назвал первого после предстоящей встречи с Путиным собеседника

Трамп сообщил, что после встречи с Путиным позвонит Зеленскому

Президент США Дональд Трамп рассказал, кому первому позвонит после предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер на пресс-конференции сообщил, что первым его собеседником после переговоров с президентом России станет глава Украины Владимир Зеленский.

Также глава Белого дома заявил, следующая встреча по урегулированию конфликта может состояться в трехстороннем формате — при участии Путина и Зеленского.

При этом Трамп не исключил, что может выйти из дипломатических переговоров по Украине после встречи с Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске.