Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:03, 11 августа 2025Мир

Трамп назвал первого после предстоящей встречи с Путиным собеседника

Трамп сообщил, что после встречи с Путиным позвонит Зеленскому
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, кому первому позвонит после предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер на пресс-конференции сообщил, что первым его собеседником после переговоров с президентом России станет глава Украины Владимир Зеленский.

Также глава Белого дома заявил, следующая встреча по урегулированию конфликта может состояться в трехстороннем формате — при участии Путина и Зеленского.

При этом Трамп не исключил, что может выйти из дипломатических переговоров по Украине после встречи с Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Назван срок прихода потепления в Москву

    Ведущую экономику Европы накрыло волной банкротств

    Генерал заявил о возможном запуске дронов ВСУ из России и привел два аргумента

    Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

    Женщина приняла запущенный рак за беременность

    Бориса Щербакова срочно госпитализировали

    Трамп подсказал российским войскам дорогу до Киева

    Трамп заявил о желании украинцев заключить сделку с Россией

    Раскрыты детали подготовки ко встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости