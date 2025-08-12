Стало известно о готовности Украины отказаться от территорий ради достижения своих целей

The Telegraph: Украина может отказаться от территорий ради урегулирования

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа смягчил свою позицию касательно украинских территорий, и теперь готов пойти на уступки для достижения некоторых целей. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на западные источники.

Так, в Киеве готовы заморозить конфликт по текущей линии боевого соприкосновения. Взамен там надеются полностью прекратить боевые действия, а также получить гарантии безопасности в виде поставок вооружения и пути к членству в НАТО. При этом уточняется, что отказываться от территорий, находящихся под контролем Украины, в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, Киев не желает.

Как отмечает издание, если Зеленский пойдет на это, то ему придется «изловчиться», так как отдать территории без проведения общенационального референдума он не имеет права.

Ранее украинский лидер заявлял, что отступать от территорий Украины никто не будет.