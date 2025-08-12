Мир
05:21, 12 августа 2025Мир

«Саммит может стать историческим». Чего ожидают в России от встречи Путина и Трампа на Аляске?

Рябков: Встреча Путина и Трампа может привести к нормализации отношений РФ и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может привести к последующей нормализации двусторонних отношений. Такое мнение выразил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов [восстановление авиасообщения]

Сергей Рябковзамглавы МИД России

В то же время дипломат подчеркнул, что это не станет основной темой переговоров, так как в центре внимания лидеров двух держав будут другие вопросы. Он также отметил, что пока прогресс в вопросе возврата российской дипломатической собственности в США пока отсутствует.

Встреча Трампа и Путина состоится на Аляске 15 августа. Американский лидер сообщил, что в ходе переговоров с Путиным попросит его завершить конфликт на Украине. Он планирует обсудить с собеседником территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли».

В Госдуме заявили, что переговоры Путина и Трампа могут стать историческими

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что встреча российского и американского лидеров может стать исторической.

Саммит на Аляске может стать историческим в плане выработки дорожной карты разрешения узловых проблем. В том числе в российско-американских отношениях

Леонид Слуцкийпредседатель комитета Госдумы по международным делам

Депутат отметил, что на этот исход надеется большинство конструктивных политиков во всем мире, кроме руководства Украины. Он также напомнил, что Трамп неоднократно давал понять, что поддержка Киева не входит в приоритет Белого дома.

Встреча Путина и Трампа может стать предвестником мира

Депутат Госдумы Сергей Миронов предположил, что встреча на Аляске может стать предвестником мира на условиях Москвы. Он напомнил, что Трамп еще до избрания обещал урегулировать украинский конфликт, для чего хотел встретиться с Путиным.

Если такая встреча все же состоится и Трамп подтвердит готовность не на словах, а на деле заниматься урегулированием украинского конфликта, это нанесет сильный удар по партии войны на Западе

Сергей Мироновдепутат Госдумы

Он также напомнил, что Трамп до своего избрания обещал быстро урегулировать украинский конфликт, для чего хотел встретиться с Путиным. Однако Москва дала понять, что подобная встреча нуждается в хорошей подготовке.

Эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа означает, что период гибридной войны между государствами, начавшийся с приходом экс-президента Джо Байдена, заканчивается.

В России допустили, что встречу лидеров попытаются сорвать

Киев и Евросоюз могут устроить провокации для срыва переговоров России и США на Аляске. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик.

Не исключено, что киевский режим и поддерживающая его «партия войны» будут пытаться помешать достижению соглашения между Россией и США. В том числе они могут прибегнуть к разного рода провокациям

Дмитрий Беликдепутат Госдумы

По мнению депутата, происходящее на данный момент только подчеркивает второстепенную роль европейских партнеров Украины.

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков отметил, что цели амеркианского президента Дональда Трампа в конфликте на Украине не идентичны целям евролибералов. По словам политика, Трамп указывал европейским лидерам, что у них было три года, чтобы начать переговоры, но они ничего не сделали. Как уточнил сенатор, вместо этого они предпочли разжигать конфликт.

Пушков также выразил мнение, что изоляция государств Евросоюза и Украины от саммита Москвы и Вашингтона на Аляске стала результатом изоляции России странами Запада.

