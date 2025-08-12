В МИД раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

Рябков: Встреча Путина и Трампа может поспособствовать нормализации отношений

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может привести к последующей нормализации двусторонних отношений. Такую точку зрения в беседе с «Известиями» выразил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов [восстановление авиасообщения]», — сказал Рябков. В то же время дипломат подчеркнул, что это не станет основной темой переговоров, так как в центре внимания лидеров двух держав будут другие вопросы.

Чиновник также отметил, что пока прогресс в вопросе возврата российской дипломатической собственности в США пока отсутствует.

Ранее Трамп сообщил, что в ходе переговоров с Путиным попросит его завершить конфликт на Украине. Он планирует обсудить с собеседником территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли».