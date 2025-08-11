В Госдуме оценили значение переговоров Путина и Трампа на Аляске

Слуцкий заявил, что переговоры Путина и Трампа могут стать историческими

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске может стать исторической. О значении грядущей встречи порассуждал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«Саммит на Аляске может стать историческим в плане выработки дорожной карты разрешения узловых проблем. В том числе в российско-американских отношениях», — сказал он.

Депутат отметил, что на этот исход надеется большинство конструктивных политиков во всем мире, кроме руководства Украины. Он также напомнил, что Трамп неоднократно давал понять, что поддержка Киева не входит в приоритет Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Затем эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа означает, что период гибридной войны между государствами, начавшийся с приходом экс-президента Джо Байдена, заканчивается.