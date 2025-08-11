Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:38, 11 августа 2025Россия

В Госдуме оценили значение переговоров Путина и Трампа на Аляске

Слуцкий заявил, что переговоры Путина и Трампа могут стать историческими
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске может стать исторической. О значении грядущей встречи порассуждал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«Саммит на Аляске может стать историческим в плане выработки дорожной карты разрешения узловых проблем. В том числе в российско-американских отношениях», — сказал он.

Депутат отметил, что на этот исход надеется большинство конструктивных политиков во всем мире, кроме руководства Украины. Он также напомнил, что Трамп неоднократно давал понять, что поддержка Киева не входит в приоритет Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Затем эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа означает, что период гибридной войны между государствами, начавшийся с приходом экс-президента Джо Байдена, заканчивается.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ подтвердила, что подрыв основателя батальона «Арбат» в Москве устроил смертник. Его организовала Украина

    В ВС России рассказали о новой тактике по борьбе с «Бабой-ягой»

    ВС России начали применять летающие гранатометы в зоне СВО

    Российского священника наказали за участие в акции коммунистов в Судже

    Россиянин описал жизнь в одной стране фразой «там можно снимать постапокалиптическое кино»

    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы

    Обломки беспилотников нашли в курортном регионе России

    Российский депутат предложил запретить импорт товаров из Азербайджана

    В стране БРИКС захотели бойкотировать американские товары

    Россияне массово начали публиковать фото пельменей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости