Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:44, 10 августа 2025Россия

В России объяснили значение встречи Путина и Трампа

Суслов: Встреча лидеров России и США означает, что гибридная война закачивается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа означает, что период гибридной войны между государствами, начавшийся с приходом экс-президента Джо Байдена, заканчивается. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Как полагает собеседник агентства, встреча двух лидеров выведет отношения Москвы и Вашингтона на качественно новый уровень. «Эта встреча в любом случае будет историческая, потому что речь идет о полноформатном двустороннем саммите Россия-США», — объяснил он.

Ранее Суслов предположил, что президенты России и США по итогам встречи на Аляске могут представить план по прекращению огня на Украине. По его мнению, ключевым пунктом плана станет вопрос территорий. Вероятнее всего, в документе будет прописан вывод украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР) и сохранение нынешней линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К встрече Путина и Трампа на Аляске захотели подключить еще одного политика. Кто может помешать лидерам России и США договориться?

    Отец Маска высказался о дружбе между Россией и США

    В России объяснили значение встречи Путина и Трампа

    В Москве сварили самую большую в мире кастрюлю рассольника

    Автомобилистов предупредили об увеличении штрафов в 10 раз

    Кличко неожиданно высказался о территориальных уступках в пользу России

    В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек

    Беспилотник ВСУ упал во двор жилого дома в Саратовской области

    В США опровергли информацию о приглашении Зеленского на Аляску

    Страны «коалиции желающих» не захотели отправлять войска на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости