В России объяснили значение встречи Путина и Трампа

Суслов: Встреча лидеров России и США означает, что гибридная война закачивается

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа означает, что период гибридной войны между государствами, начавшийся с приходом экс-президента Джо Байдена, заканчивается. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Как полагает собеседник агентства, встреча двух лидеров выведет отношения Москвы и Вашингтона на качественно новый уровень. «Эта встреча в любом случае будет историческая, потому что речь идет о полноформатном двустороннем саммите Россия-США», — объяснил он.

Ранее Суслов предположил, что президенты России и США по итогам встречи на Аляске могут представить план по прекращению огня на Украине. По его мнению, ключевым пунктом плана станет вопрос территорий. Вероятнее всего, в документе будет прописан вывод украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР) и сохранение нынешней линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях.