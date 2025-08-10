Мир
04:56, 10 августа 2025Мир

В России спрогнозировали итоги встречи Путина и Трампа

Суслов: Россия и США могут представить план по прекращению огня на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Global Look Press

Президенты России и США по итогам встречи на Аляске могут представить план по прекращению огня на Украине. Такой прогноз в интервью РИА Новости дал эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Мы должны ожидать не решение о приостановке огня прямо сейчас, а принятие российско-американского плана по условиям прекращениям огня и выходу на финальные переговоры», — считает он.

По его словам, ключевым пунктом данного плана будет вопрос территорий. Скорее всего, в документе будет прописан вывод украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР) и сохранение нынешней линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. При этом РФ уйдет со своих позиций в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, считает эксперт.

Ранее Зеленский выступил с обращением, в котором фактически отверг любые уступки территориального характера. По его словам, данное решение противоречило бы конституции страны.

