В Совфеде объяснили изоляцию Европы от встречи Путина и Трампа на Аляске

Пушков: Изоляция ЕС от переговоров РФ и США объясняется действиями Запада

Изоляция государств Евросоюза (ЕС) и Украины от саммита Москвы и Вашингтона на Аляске стала результатом изоляции России странами Запада, считает сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Наш вывод: западная политика "изоляции" России вылилась в изоляцию Европы и Украины от российско-американских переговоров», — написал сенатор.

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Она станет первой очной встречей президентов России и США. Главы государств не встречались с 2021 года, когда Путин и экс-глава Белого дома Джо Байден участвовали в двустороннем саммите в Женеве.

Встреча президентов может пройти в отеле в курортном городке Гирдвуд на Аляске. Бронирование номеров там недоступно в даты с 12 по 16 августа.

Гирдвуд расположен в южной части Аляски в 50 километрах от Анкориджа, крупнейшего города штата.