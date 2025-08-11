Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:48, 11 августа 2025Мир

Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа на Аляске

Alaska Landmine: Путин и Трамп могут встретиться в курортном городке Гирдвуд
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп, предположительно, могут встретиться в отеле в курортном городке Гирдвуд на Аляске. Об этом сообщает портал Alaska Landmine.

«Мы получили информацию, что встреча Трампа и Путина может состояться в курортном отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Интересно, что даты с 12 по 16 августа полностью недоступны в календаре бронирований отеля», — говорится в сообщении.

Гирдвуд расположен в южной части Аляски в 50 километрах от Анкориджа, крупнейшего города штата.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские спецслужбы начали вербовать пожилых россиянок. Как их принуждают к терактам против военных?

    Раскрыты подробности визита Леонтьева в Россию

    Российский рэпер сжег кабриолет BMW прямо на сцене

    В российской курице нашли сальмонеллу

    Министр спорта заявил о подготовке сборной России к участию в ОИ-2028 в полном составе

    Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа на Аляске

    В России ответили на слова Мерца о переговорах на Аляске

    В российском регионе мужчина расправился с бывшей женой в машине

    Нефть подешевела максимальными с начала лета темпами

    Влияние конфликта России и Азербайджана на Армению объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости