Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа на Аляске

Alaska Landmine: Путин и Трамп могут встретиться в курортном городке Гирдвуд

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп, предположительно, могут встретиться в отеле в курортном городке Гирдвуд на Аляске. Об этом сообщает портал Alaska Landmine.

«Мы получили информацию, что встреча Трампа и Путина может состояться в курортном отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Интересно, что даты с 12 по 16 августа полностью недоступны в календаре бронирований отеля», — говорится в сообщении.

Гирдвуд расположен в южной части Аляски в 50 километрах от Анкориджа, крупнейшего города штата.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.