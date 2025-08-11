Россия
16:07, 11 августа 2025

В России предупредили о провокациях Киева для срыва переговоров Путина и Трампа

Депутат Белик: Киев может прибегнуть к провокациям для срыва переговоров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pablo Martinez / AP

Киев и Евросоюз могут устроить провокации для срыва переговоров России и США на Аляске. Об этом заявил член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Не исключено, что киевский режим и поддерживающая его "партия войны" будут пытаться помешать достижению соглашения между Россией и США. В том числе они могут прибегнуть к разного рода провокациям», — пояснил он.

По мнению депутата, происходящее на данный момент только подчеркивает второстепенную роль европейских партнеров Украины. Он также пояснил, что страны Евросоюза сейчас делают громкие заявления, которые рассчитаны больше на внутреннюю аудиторию. При этом призывы надавить на Россию не работают, заключил парламентарий.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Затем эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа означает, что период гибридной войны между государствами, начавшийся с приходом экс-президента Джо Байдена, заканчивается.

