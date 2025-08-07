Россия
В Госдуме прокомментировали планируемую встречу Путина и Трампа

Депутат Миронов: Встреча Путина и Трампа может стать предвестником мира
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может стать предвестником мира на условиях Москвы. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Если такая встреча все же состоится и Трамп подтвердит готовность не на словах, а на деле заниматься урегулированием украинского конфликта, это нанесет сильный удар по партии войны на Западе», — сказал парламентарий.

Он также напомнил, что Трамп до своего избрания обещал быстро урегулировать украинский конфликт, для чего хотел встретиться с Путиным. Однако Москва дала понять, что подобная встреча нуждается в хорошей подготовке.

6 августа газета The New York Times сообщила, что Трамп хотел бы встретиться с Путиным «уже на следующей неделе». Сам американский лидер, комментируя возможность такой встречи, отметил, что есть хороший шанс, что она состоится очень скоро.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа согласована и состоится в ближайшие дни.

