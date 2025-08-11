Россия
21:29, 11 августа 2025Россия

Пушков сравнил цели Трампа и евролибералов на Украине

Пушков: Цели Трампа в украинском конфликте не идентичны целям евролибералов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Цели амеркианского президента Дональда Трампа в конфликте на Украине не идентичны целям евролибералов, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. Об этом он написал в Telegram.

По словам политика, Трамп указывал европейским лидерам, что у них было три года, чтобы начать переговоры, но они ничего не сделали. Как уточнил сенатор, вместо этого они предпочли разжигать конфликт.

«У переговоров — своя логика, а цели Трампа в этом конфликте не идентичны целям евролибералов», — сравнил он. По мнению Пушкова, европейские политики хотят повлиять на предстоящие переговоры Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Трамп оговорился, заявив, что 15 августа «поедет в Россию» для встречи с российским коллегой Путиным.

