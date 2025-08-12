Бывший СССР
Зеленский анонсировал встречу с Путиным и Трампом

Зеленский: У меня будет встреча с Путиным и Трампом, но я не знаю дату
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Italian Presidency Press Office / Paolo Giandotti / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, но заявил, что не знает, когда она состоится. Фрагмент его выступления опубликовало в Telegram издание «Телеграф.ua».

«Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров трехсторонняя, но я не знаю дату [ее проведения]», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что закончить конфликт можно будет только в результате трехсторонней встречи.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас появился реальный шанс достичь мира. При этом, по его словам, Киев «видит опасность» в любых решениях, которые могут быть приняты без участия Украины и стран Европы.

