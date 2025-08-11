Зеленский сделал заявление о моменте для достижения мира на Украине

Зеленский: Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира

В настоящее время появился «реальный шанс» для достижения мира на Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.

«Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и устойчивым, а безопасность — гарантированной», — написал Зеленский.

Представитель Киева сообщил, что рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о контактах с западными партнерами. Политик также подчеркнул, что «видит опасность» в любых решениях, которые могут быть приняты без участия Украины и стран Европы.

Ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Отмечалось, что саммит может быть организован в городе Анкоридж.