«Встреча на Аляске будет прохладной». Что известно о переговорах Путина и Трампа и какие сложности могут возникнуть?

NYT: Саммит Путина и Трампа может пройти в городе Анкоридж на Аляске

Саммит президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может пройти в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на риелтора Ларри Дисброу.

В частности, предприниматель объяснил, что с ним связалась Секретная служба США, обеспечивающая безопасность главы государства. Они поинтересовались возможностью арендовать на время квартиру с шестью комнатами.

Секретная служба США связалась со мной сегодня утром и спросила, есть ли свободные объекты, и я предложил им подходящий вариант Ларри Дисброу риелтор из Аляски

Как отмечают авторы материала, выбор Анкориджа и сам факт проведения саммита в «штате полуночного солнца» является позитивным сигналом, так как здесь до сих пор сильно русское наследие.

«Аляска имеет глубокие связи с русской историей и культурой начиная с XVIII века, когда Российская империя впервые колонизировала этот регион. С момента приобретения этой земли Соединенными Штатами в 1867 году русскоязычные общины остаются в штате, а русские православные церкви с их характерными луковичными куполами можно увидеть от далеких Алеутских островов до Анкориджа, крупнейшего города Аляски», — отмечается в материале издания.

Русское влияние ощущается в Анкоридже, где небольшая сеть продуктовых магазинов продает русскую еду, а в центре города есть ресторан, популярный среди любителей поесть поздно вечером, который специализируется на русских пельменях The New York Times газета

Фото: Татьяна Лукьянова / РИА Новости

Кроме того, идею переговоров в этом городе поддержал ряд политиков. Губернатор Аляски Майк Данливи от лица Республиканской партии официально выступил за встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, подчеркнув, что регион является «воротами дипломатии».

Саммит даже поддержала сенатор от этого штата Лиза Меркавски, известная своей жесткой позицией по вопросу поставок вооружений Украине.

Выбор Аляски как места переговоров имеет и негативные ассоциации. Хотя штат считается «воротами» в Россию и Азию, в 2021 год в отеле Captain Cook в Анкоридже прошли переговоры США с Китаем, завершившиеся провалом и новым витком эскалации отношений двух стран

Однако именно эта гостиница может стать местом переговоров. Согласно сайту Captain Cook, на 15 августа забронированы все номера и заселиться в отель можно только после этой даты.

Что еще известно о возможных площадках саммита Путина и Трампа?

Кроме того, глава Русского культурного центра на Аляске Анна Верная предположила, что саммит пройдет на военной базе Элмендорф вблизи Анкориджа.

«Никакой видимой подготовки или суеты (...) нет. И это объяснимо. Все мы считаем, что Путин не будет выходить в сам город [Анкоридж]», — пояснила Верная.

Она напомнила, что в Анкоридже находятся захоронения советских летчиков, которые занимались перегонкой воздушных судов из США в СССР по программе ленд-лиза. Верная предположила, что российский лидер захочет возложить цветы на этом месте.

Аляска во Второй мировой войне Аляска играет важное место в памяти о Второй мировой войне. В 1942 году на Алеутские острова высадились силы Императорского флота Японии, что создало опасность взятия крупнейших городов арктического штата. Власти страны полагали, что угроза Аляски позволить не допустить соединения советских и американских войск. Кроме того, взятие островов было нацелено на отвлечение Тихоокеанского флота США от битвы за атолл Мидуэй — одного из важнейших морских сражений Второй мировой войны вблизи Гавайских островов. Из-за сложных погодных условий и специфики места объединенный американо-канадский контингент начал бои за архипелаг только в мае 1943 года. В ходе боев за один из островов Кыска силы США высадились 15 августа спустя трех недель активной бомбардировки. Однако в результате его взятия выяснилось, что японские войска эвакуировались оттуда еще 29 июля. Эта кампания стала единственным театром военных действий Второй мировой войны, который непосредственно затронул континент Северной Америки.

По ее словам, многие местные удивились выбранному месту проведения переговоров. В городе заметно выросли цены на гостиницы, в отелях аншлаг, что может быть связано с предстоящей встречей президентов РФ и США.

Также Верная отметила, что Анкоридж не впервые принимает у себя президентов разных стран, так как все самолеты, пересекающие Тихий океан, останавливаются здесь на дозаправку. Чаще всего это происходило на военной базе Элмендорф или Форт Ричардсон.

Об этом пишет также и NYT. Авторы материала напомнили, что Трамп посещал Аляску пять раз с момента вступления в должность в 2017 году и останавливался он на военной базе Элмендорф. В случае проведения саммита, это будет его первый визит в арктический штат со второго срока.

Тем не менее, помимо Анкориджа рассматриваются и другие площадки. По данным портала Alaska Landmine, Путин и Трамп, предположительно, могут встретиться в отеле в курортном городке Гирдвуд на Аляске.

Мы получили информацию, что встреча Трампа и Путина может состояться в курортном отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Интересно, что даты с 12 по 16 августа полностью недоступны в календаре бронирований отеля Alaska Landmine портал

Гирдвуд расположен в южной части Аляски в 50 километрах от Анкориджа.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Саммит на Аляске может пройти прохладно

Тем не менее, по данным NYT, саммит на «Аляске может пройти прохладно». Помимо всей сложности конфликта на Украине и его возможного урегулирования, общий климат российско-американских связей в арктическом штате сложный.

18 градусов с легким дождем и переменной облачностью ожидаются на Аляске 15 августа

В частности, с момента окончания холодной войны Аляска активно развивала отношения с российскими регионами, включая Магаданскую область и Приморский край, между ними даже было запущено авиационное сообщение.

Напряженность усилилась из-за конфликта на Украине. В 2023 году Ассамблея Анкориджа приостановила побратимские отношения с Магаданом под предлогом проведения СВО. Однако законодательное собрание столицы штата Аляска Джуно проголосовало за сохранение контактов с Владивостоком

Кроме того, за идею провести саммит на Аляске Трампа раскритиковал ряд местных политиков. Глава местных демократов Эрик Крофт заявил, что грядущая встреча показывает беспомощность президента на Украине. Он также поиронизировал над идеей переговоров в арктическом регионе.

«Думаю, большинство жителей Аляски больше беспокоят инфляция, сокращение финансирования медицины и общественного радио, но мы поможем им развлечься, если это нужно», — резюмировал политик.