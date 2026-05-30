01:06, 30 мая 2026

Захарова высказалась об инциденте с падением БПЛА в Румынии

Марина Совина
Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Запад выдал украинскому президенту Владимиру Зеленскому индульгенцию на использование своих вооружении в любых целях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

Она высказалась об инциденте с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Румынии. Дипломат уточнила, что западные страны «выдали индульгенцию Зеленскому» на использование их вооружений в любых целях.

«А теперь они удивляются, что и до них долетает. Что же тут удивительного», — подчеркнула она.

Ранее Захарова назвала обвинения ЕС в адрес России о беспилотниках бездоказательными.

