16:19, 29 мая 2026

Захарова ответила на обвинения в адрес России из-за беспилотников в странах ЕС

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Все претензии в адрес Москвы из-за беспилотников в странах Евросоюза остаются голословными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии RT.

Дипломат подчеркнула, что никаких подтверждений вины России так и не предъявили. «Ни одного факта, материала, свидетельства не предъявлено» — сказала она. Представитель российского МИД отметила, что доказательств не получили не только российская сторона, но и жители европейских стран.

По словам Захаровой, граждане Евросоюза должны знать, на каких основаниях их руководители строят обвинения. Представитель МИД указала на отсутствие какой-либо конкретики в заявлениях европейских политиков.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв, который попал на видео.

Служба экстренного реагирования Румынии уточнила, что в результате удара дрона по жилому дому загорелась квартира на 10-м этаже. Жильцы эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв нет.

МИД Румынии обвинил в случившемся Россию.

