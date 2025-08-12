Мир
16:54, 12 августа 2025

Эрдоган дал совет Зеленскому для встречи с Путиным

Эрдоган дал совет Зеленскому сформировать рабочие группы для встречи с Путиным
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В ходе телефонного разговора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал совет Владимиру Зеленскому сформировать рабочие группы для гипотетической встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Эрдоган сообщил Зеленскому, что формирование рабочих групп по военным, гуманитарным и политическим вопросам поможет подготовить встречу лидеров двух стран с президентом России Путиным, заявили в администрации президента Турции», — отмечает агентство.

Турецкий лидер также выразил надежду на скорейшее достижение режима прекращения огня.

Ранее в офисе президента Турции Эрдогана заявили, что не располагают информацией о возможности телефонного разговора турецкого лидера с Владимиром Путиным перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.

