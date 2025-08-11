Мир
12:58, 11 августа 2025Мир

В Турции высказались о разговоре Эрдогана с Путиным перед встречей с Трампом

РИА: Офис Эрдогана не располагает информацией о разговоре с Путиным
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

В офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что не располагают информацией о возможности телефонного разговора турецкого лидера с Владимиром Путиным перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такой информацией не располагаем», — заявил агентству представитель администрации Эрдогана.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва.

До этого Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позже эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

