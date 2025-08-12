Названа причина изменения позиции Зеленского по территориальным уступкам

Telegraph: Зеленский допустил уступку территорий перед встречей Путина с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа смягчил позицию по территориальным уступкам. Причину такой перемены назвало британское издание The Daily Telegraph.

«Зеленский допустил, что какая-либо форма территориальных уступок будет необходима для окончания конфликта. Без этого, скорее всего, он бы потерял поддержку американцев, а европейские союзники в конце концов тоже начали бы исчезать», — говорится в материале.

В издании напомнили, что Трамп, высказываясь 11 августа об урегулировании на Украине, допустил обмен территориями в его процессе.

Ранее в Telegraph заявили, что в Киеве готовы заморозить конфликт по текущей линии боевого соприкосновения. Уточнялось, что взамен на Украине надеются полностью прекратить боевые действия, а также получить гарантии безопасности в виде поставок вооружения и пути к членству в НАТО.

Перед этим Трамп сообщил, что он не согласен с позицией Зеленского по обмену территориями. При этом он указал, что поддерживает хорошие отношения с украинским лидером.