В США раскрыли подарок Трампа Путину на предстоящих переговорах

Болтон: Трамп подарит Путину преимущество в урегулировании украинского конфликта
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Предстоящая встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа подарит преимущество президенту РФ в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил экс-помощник действующего главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC News.

«[Трамп] позволил Путину получить преимущество первого хода, поскольку его мирный план первым окажется на столе [переговоров]», — пояснил Болтон. По его словам, заявления американского президента можно расценивать как призыв к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому изменить конституцию республики, чтобы Киев уступил территории.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, переговоры двух лидеров станут прорывом для американской дипломатии.

