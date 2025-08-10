Россия
17:23, 10 августа 2025Россия

Вэнс прокомментировал грядущие переговоры Путина и Трампа

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

Предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа являются прорывом для американской дипломатии. Об этом заявил вице-президент США Джэй Ди Вэнс, чьи слова приводит ТАСС.

«Это значительный прорыв для американской дипломатии», — сказал он.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Затем эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа означает, что период гибридной войны между государствами, начавшийся с приходом экс-президента Джо Байдена, заканчивается.

