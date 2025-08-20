Лавров объяснил позицию России по гарантиям безопасности для Украины. Он заявил, что решать эти вопросы без Москвы не получится

Лавров: Гарантии для Киева надо рассматривать на основе наработок 2022 года

Россия всегда за надежные коллективные гарантии безопасности Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

Он уточнил, что участвовать в этом процессе также должны и такие страны, как Китай, США, Великобритания и Франция.

Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными Сергей Лавров министр иностранных дел России

Лавров назвал хорошим примером ту инициативу, что была предложена представителями Киева в ходе переговоров еще в 2022-м. Тогда же, как уточнялось, эта идея предполагала гарантии безопасности, участниками которых были бы все страны — члены Совета Безопасности ООН, в числе которых Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Москва была согласна с этим предложением, подметил министр.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Лавров высказался о позиции ЕС по Украине

Уже известно, что страны Европейского союза (ЕС) по завершении переговоров с президентом США Дональдом Трампом начали формировать гарантии безопасности для Киева. По данным Euractiv, участвующие в мирном процессе страны «надеются подготовить проект рамочного соглашения» за следующую неделю. Затем его представят общественности.

По словам главы МИД, Россия же пока видит со стороны ЕС только агрессивное нагнетание обстановки и наивные попытки изменить позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине.

Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки (…) и в общем-то такие неэтичные попытки изменить позицию администрации Трампа и лично президента Соединенных Штатов Сергей Лавров министр иностранных дел России

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что во время встречи Владимира Зеленского и его европейских союзников с Дональдом Трампом в Белом доме российская сторона не услышала никаких идей из уст европейцев.

Раскрыт возможный вид гарантий безопасности для Украины

По мнению политолога-германиста Александра Камкина, европейские гарантии безопасности для Украины, возможно, будут включать в себя размещение европейских войск на территории страны. Он также сделал вывод, что США готовы оказать помощь Европе в логистике и продать военную технику для поддержки, чтобы на этом заработать.

«Скорее всего, будут пытаться протащить вариант аналога пятой статьи устава НАТО и, возможно, размещение европейских войск в наиболее привлекательных в экономическом отношении регионах», — указал специалист.

На данный момент около десяти стран заявили о готовности направить войска на Украину в рамках мирного соглашения. Именно отправке сотен военных из Британии и Франции на Украину после окончания конфликта была посвящена недавняя встреча европейских представителей. Еще одна часть мирного плана заключается в поддержке со стороны Соединенных Штатов в обмене разведданными, наблюдении за границами, поставках техники и, возможно, средств ПВО.

Фото: Italian Prime Ministry / Handout / Reuters

США и несколько стран Европы отказались от отправки своих войск на Украину

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на территорию Украины. При этом глава Белого дома одновременно упомянул интерес Франции и Германии к размещению собственных военных контингентов на Украине. По мнению американского лидера, подобные шаги не должны вызвать осложнений в отношениях с Россией.

Киев же, добавил президент США, не сможет войти в состав НАТО, и это важное условие для украинцев для дальнейшего достижения мира. При этом Трамп сообщил, что Соединенные Штаты будут готовы помочь странам в формировании альтернативных механизмов.

Тем временем ряд входящих в состав ЕС стран начал отказываться от отправки своих войск на Украину в рамках гарантий безопасности. В частности, об этом решении заявили Греция, Польша и Италия, которая, в свою очередь, предложила не включать в гарантии безопасности военный контингент стран Запада на территории Украины. Все это — во избежание обвинений в провокациях с НАТО, пояснил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто.