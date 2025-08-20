Россия всегда за надежные коллективные гарантии безопасности Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.
Он уточнил, что участвовать в этом процессе также должны и такие страны, как Китай, США, Великобритания и Франция.
Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными
Лавров назвал хорошим примером ту инициативу, что была предложена представителями Киева в ходе переговоров еще в 2022-м. Тогда же, как уточнялось, эта идея предполагала гарантии безопасности, участниками которых были бы все страны — члены Совета Безопасности ООН, в числе которых Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Москва была согласна с этим предложением, подметил министр.
Лавров высказался о позиции ЕС по Украине
Уже известно, что страны Европейского союза (ЕС) по завершении переговоров с президентом США Дональдом Трампом начали формировать гарантии безопасности для Киева. По данным Euractiv, участвующие в мирном процессе страны «надеются подготовить проект рамочного соглашения» за следующую неделю. Затем его представят общественности.
По словам главы МИД, Россия же пока видит со стороны ЕС только агрессивное нагнетание обстановки и наивные попытки изменить позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине.
Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки (…) и в общем-то такие неэтичные попытки изменить позицию администрации Трампа и лично президента Соединенных Штатов
Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что во время встречи Владимира Зеленского и его европейских союзников с Дональдом Трампом в Белом доме российская сторона не услышала никаких идей из уст европейцев.
Раскрыт возможный вид гарантий безопасности для Украины
По мнению политолога-германиста Александра Камкина, европейские гарантии безопасности для Украины, возможно, будут включать в себя размещение европейских войск на территории страны. Он также сделал вывод, что США готовы оказать помощь Европе в логистике и продать военную технику для поддержки, чтобы на этом заработать.
«Скорее всего, будут пытаться протащить вариант аналога пятой статьи устава НАТО и, возможно, размещение европейских войск в наиболее привлекательных в экономическом отношении регионах», — указал специалист.
На данный момент около десяти стран заявили о готовности направить войска на Украину в рамках мирного соглашения. Именно отправке сотен военных из Британии и Франции на Украину после окончания конфликта была посвящена недавняя встреча европейских представителей. Еще одна часть мирного плана заключается в поддержке со стороны Соединенных Штатов в обмене разведданными, наблюдении за границами, поставках техники и, возможно, средств ПВО.
США и несколько стран Европы отказались от отправки своих войск на Украину
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на территорию Украины. При этом глава Белого дома одновременно упомянул интерес Франции и Германии к размещению собственных военных контингентов на Украине. По мнению американского лидера, подобные шаги не должны вызвать осложнений в отношениях с Россией.
Киев же, добавил президент США, не сможет войти в состав НАТО, и это важное условие для украинцев для дальнейшего достижения мира. При этом Трамп сообщил, что Соединенные Штаты будут готовы помочь странам в формировании альтернативных механизмов.
Тем временем ряд входящих в состав ЕС стран начал отказываться от отправки своих войск на Украину в рамках гарантий безопасности. В частности, об этом решении заявили Греция, Польша и Италия, которая, в свою очередь, предложила не включать в гарантии безопасности военный контингент стран Запада на территории Украины. Все это — во избежание обвинений в провокациях с НАТО, пояснил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто.