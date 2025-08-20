Мир
07:01, 20 августа 2025

Раскрыт возможный вид гарантий безопасности для Украины

Политолог Камкин: Трамп попытается заработать на гарантиях безопасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Italian Prime Ministry / Handout / Reuters

Европейские гарантии безопасности для Украины могут включать в себя аналог пятой статьи устава Североатлантического альянса (НАТО) и размещение европейских войск на территории страны, считает политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин. В беседе с «Лентой.ру» он также пришел к выводу, что США могут оказать помощь Европе в военной логистике и продать нужное оружие для поддержки с воздуха, чтобы на этом заработать.

«Скорее всего, гарантии будут сформулированы [канцлером ФРГ Фридрихом] Мерцем, [премьер-министром Великобритании Киром] Стармером, [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и другими европейскими лидерами. Скорее всего, будут пытаться протащить вариант аналога пятой статьи устава НАТО и, возможно, размещение европейских войск в наиболее привлекательных в экономическом отношении регионах. (…) Могу предположить, что американцы будут осуществлять логистику. Военно-транспортная авиация у них в принципе имеет достаточные мощности», — сказал Камкин.

Комментируя слова Трампа о воздушной поддержке европейских войск на Украине, он напомнил, что европейцы закупают американские самолеты F-35 и средства противовоздушной обороны (ПВО). По его мнению, глава Белого дома хотел бы заработать на европейских гарантиях безопасности. Поэтому Европе будет предложено закупать американское вооружение и использовать его для гарантий безопасности Украине, предположил Камкин.

Глава Белого дома Дональд Трамп во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а США помогут с этим. Он не стал уточнять, о каких конкретно гарантиях идет речь. Позднее в интервью телеканалу Fox News Трамп уточнил, что США могут помочь Европе с размещением войск на Украине, в том числе поддержкой с воздуха.

По словам постпреда США при НАТО Мэтью Уитакера, гарантии безопасности для Украины исключают членство в блоке. Он допустил, что гарантии может предоставить «коалиция желающих» по аналогии с пятой статьей устава Североатлантического альянса.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала о том, что европейские гарантии безопасности будут включать в себя четыре пункта: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружение, а также контроль за прекращением боевых действий. По их данным, есть несколько способов, как США могли бы оказать «косвенную военную помощь» европейским миротворцам, не привлекая при этом американских военных.

