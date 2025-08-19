Мир
09:46, 19 августа 2025

В США перечислили гарантии безопасности для Украины

WSJ: Гарантией безопасности для Украины станет военное присутствие
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Европейские чиновники перечислили возможные гарантии безопасности для Украины. О списке из четырех пунктов сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Гарантии безопасности будут включать в себя четыре пункта: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружение, а также контроль за прекращением боевых действий», — передает издание.

По словам официальных лиц, есть несколько способов, как США могли бы оказать «косвенную военную помощь» европейским миротворцам, не привлекая при этом американских военных.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а США помогут с этим. Он не стал уточнять, о каких конкретно гарантиях идет речь.

Также, по словам американского лидера, в ходе саммита на Аляске президент России Владимир Путин выразил готовность принять западные гарантии безопасности для Украины.

