Около десяти стран готовы отправить войска на Украину. Что входит в план европейских государств?

Bloomberg: Около десяти стран согласились отправить войска на Украину

Около десяти стран готовы направить войска на Украину в рамках мирного соглашения, сообщили знакомые с вопросом источники. По их словам, отправке британских и французских военных в страну после окончания конфликта была посвящена встреча европейских представителей, которая прошла во вторник, 19 августа.

По данным Bloomberg, в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности Украине на первом этапе страны Запада окажут помощь военным ВСУ в «обучении и подкреплении». Ожидается, что поддержку окажет «многонациональная группа», в которую входят в основном европейские военные. Великобритания и Франция готовы направить «сотни» своих солдат, сообщили источники.

Еще одна часть плана заключается в поддержке со стороны Соединенных Штатов в обмене разведданными, наблюдении за границами, поставках оружия и, возможно, средств противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что власти Великобритании готовы направить на Украину военных вместе с контингентом так называемой «коалиции желающих» для обеспечения воздушной и морской обороны, но не на линию боевого соприкосновения, сообщили источники в беседе с The Guardian.

Трамп исключил отправку войск на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не собирается отправлять американские войска на территорию Украины. При этом глава Белого дома одновременно упомянул интерес Франции и Германии к возможному размещению собственных военных контингентов на Украине. По мнению американского лидера, подобные шаги не должны вызвать осложнений в отношениях с Россией.

Политик также высказался о гарантиях безопасности для Киева, подчеркнув, что они не могут включать членство страны в НАТО. По его словам, Соединенные Штаты будут готовы помочь странам в формировании альтернативных механизмов.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, высказался о военной помощи Украине, заявив, что Вашингтон больше не дает Киеву оружие.

Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги Марко Рубио Госсекретарь США

По его словам, теперь Соединенные Штаты продают Украине оружие, а платят за него европейские страны, покупая нужное Киеву вооружение через программы Североатлантического альянса.

В России отреагировали на сообщение об отправке войск на Украину

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что если Франция или Германия направят свои войска на территорию Украины, они станут для России стороной противника.

Это дело дипломатов. Я как военный человек понимаю, что это обычные манипуляции и ничего хорошего из этого не получится. Если они собираются размещать войска на Украине и там Трамп будет им помогать, то это не будет третьей стороной. Это будет стороной противника, который подлежит уничтожению Андрей Колесник Член комитета Госдумы по обороне

По его словам, мысли и действия западных переговорщиков часто расходятся. Колесник добавил, что России нужно блюсти только свои интересы, ориентируясь на выгодные для себя условия.