В России отреагировали на сообщение об отправке европейских войск на Украину

Депутат Колесник: Войска Франции и Германии будут для России стороной противника

Если Франция или Германия направят свои войска на территорию Украины, они станут для России стороной противника, заявил депутат Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не собирается отправлять американские войска на Украину. При этом он одновременно упомянул интерес Франции и Германии к возможному размещению там собственных военных контингентов.

«Это дело дипломатов. Я, как военный человек, понимаю, что это обычные манипуляции и ничего хорошего из этого не получится. Если они собираются размещать войска на Украине и там Трамп будет им помогать, то это не будет третьей стороной. Это будет стороной противника, который подлежит уничтожению», — объяснил Колесник.

Он добавил, что мысли и действия западных переговорщиков часто расходятся. Депутат подчеркнул, что России нужно соблюдать только свои интересы, ориентируюсь на выгодные для себя условия.

Ранее Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News.