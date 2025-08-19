Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:55, 19 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщение об отправке европейских войск на Украину

Депутат Колесник: Войска Франции и Германии будут для России стороной противника
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Если Франция или Германия направят свои войска на территорию Украины, они станут для России стороной противника, заявил депутат Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не собирается отправлять американские войска на Украину. При этом он одновременно упомянул интерес Франции и Германии к возможному размещению там собственных военных контингентов.

«Это дело дипломатов. Я, как военный человек, понимаю, что это обычные манипуляции и ничего хорошего из этого не получится. Если они собираются размещать войска на Украине и там Трамп будет им помогать, то это не будет третьей стороной. Это будет стороной противника, который подлежит уничтожению», — объяснил Колесник.

Он добавил, что мысли и действия западных переговорщиков часто расходятся. Депутат подчеркнул, что России нужно соблюдать только свои интересы, ориентируюсь на выгодные для себя условия.

Ранее Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский одним словом отреагировал на предложение встретиться с Путиным в Москве

    Турист перегрелся до 40 градусов и чудом выжил во время отдыха в Европе

    Нежеланию китайцев инвестировать в Россию нашли объяснение

    Украина всегда была буфером. Как Трамп прокомментировал переговоры с Зеленским и что он думает о его встрече с Путиным?

    В России предложили сделать бесплатными парковки в одном месте

    В России отреагировали на сообщение об отправке европейских войск на Украину

    Раскрыты детали расследования после избиения толпой мигрантов члена «Русской общины»

    Экономист объяснил размер необходимой россиянам для счастья зарплаты

    В зоне СВО заметили советский «танк ядерного апокалипсиса»

    Пупок Тейлор Свифт взорвал интернет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости