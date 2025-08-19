Рубио: США больше не дают Украине оружие, его продают через НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио высказался о военной помощи Украине, заявив, что Вашингтон больше не дает Киеву оружие. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги», — сказал он.

Глава Госдепа подчеркнул, что теперь Штаты продают Украине оружие, а платят за него европейские страны, покупая нужное Киеву вооружение через программы НАТО.

Ранее Рубио оценил вероятность прямой войны США с Россией. «Это то, чего мы никогда не увидим. Это две крупнейшие ядерные державы в мире. Риск был бы слишком велик», — отметил он.