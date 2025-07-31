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19:33, 31 июля 2025Мир

Глава Госдепа оценил вероятность войны с Россией

Рубио: Война между Россией и США никогда не случится
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Война между Россией и США никогда не случится, так как она связана со слишком крупным риском. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Война между США и Россией — это то, чего мы никогда не увидим. Это две крупнейшие ядерные державы в мире. Риск был бы слишком велик», — отметил глава Госдепа.

Рубио отметил, что в случае военного конфликта Россия «почти наверняка прибегла бы к тактическому ядерному оружию». По его словам, вместо полномасштабной войны опасаться следует лишь «локальной стычки или стратегического просчета», которые могут привести к эскалации ситуации. При этом Рубио подчеркнул, что о подобном развитии событий «не стоит даже думать».

27 июля глава Госдепа заявил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока Россия предпримет шаги для завершения украинского конфликта.

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