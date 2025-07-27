Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:48, 27 июля 2025Мир

В США заявили о теряющем терпение Трампе из-за конфликта на Украине

Рубио: Трамп теряет терпение в отношении урегулирования конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны Москвы по завершению украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в беседе с Fox News.

«Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять», — сказал Рубио. По его словам, американский лидер теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока Россия предпримет какие-либо шаги для завершения украинского конфликта.

Ранее Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

До этого Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Кроме того, он обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году

    Еще один БПЛА сбили над Воронежской областью

    В США заявили о теряющем терпение Трампе из-за конфликта на Украине

    В Британии раскрыли отношение граждан королевства к России

    Уиткофф заявил о возможности мира между Россией и Украиной

    Смертельный для спортсмена из Москвы заплыв по Волге сняли видео

    Синоптик сообщил о завершении периода тропических дождей в Москве

    Российские дроны уничтожили украинских диверсантов в ДНР

    В российском городе объявили опасность атаки БПЛА

    Стармер и Трамп обсудят пути завершения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости