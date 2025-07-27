В США заявили о теряющем терпение Трампе из-за конфликта на Украине

Рубио: Трамп теряет терпение в отношении урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны Москвы по завершению украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в беседе с Fox News.

«Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять», — сказал Рубио. По его словам, американский лидер теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока Россия предпримет какие-либо шаги для завершения украинского конфликта.

Ранее Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

До этого Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Кроме того, он обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.