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18:06, 25 июля 2025Мир

Трамп допустил возможность встречи с Путиным и Зеленским

Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

«Это произойдет», — сказал он. Глава Белого дома отметил, что такая встреча должна была произойти еще три месяца назад.

Трамп также заявил, что США намерены в ближайшее время приступить к обсуждению с Россией перспектив ядерного разоружения. Слова политика прозвучали в ответ на вопрос о перспективах заключения соглашения между странами, заменяющего Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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