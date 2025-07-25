Трамп допустил возможность встречи с Путиным и Зеленским

Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

«Это произойдет», — сказал он. Глава Белого дома отметил, что такая встреча должна была произойти еще три месяца назад.

Трамп также заявил, что США намерены в ближайшее время приступить к обсуждению с Россией перспектив ядерного разоружения. Слова политика прозвучали в ответ на вопрос о перспективах заключения соглашения между странами, заменяющего Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).