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12:48, 25 июля 2025Бывший СССР

В Кремле поставили под сомнение встречу Путина и Зеленского

Песков: Встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится до конца августа
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли состоится до конца августа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля объяснил, что встреча Путина и Зеленского должна поставить точку в урегулировании конфликта. Перед этим Москве и Киеву предстоит выработать и зафиксировать все необходимые договоренности.

«Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли», — добавил Песков.

Ранее Зеленский высказался о встрече с Путиным. По его словам, для этого нужна «повестка дня».

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