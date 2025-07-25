В Кремле поставили под сомнение встречу Путина и Зеленского

Песков: Встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится до конца августа

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли состоится до конца августа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля объяснил, что встреча Путина и Зеленского должна поставить точку в урегулировании конфликта. Перед этим Москве и Киеву предстоит выработать и зафиксировать все необходимые договоренности.

«Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли», — добавил Песков.

Ранее Зеленский высказался о встрече с Путиным. По его словам, для этого нужна «повестка дня».