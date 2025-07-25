Зеленский высказался о встрече с Путиным

Зеленский: Нужна повестка дня для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужна повестка дня для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Его слова о встрече на уровне двух лидеров приводит «Интерфакс-Украина».

По его словам, необходимо окончание конфликта, которое, по мнению Зеленского, начнется со встречи двух лидеров.

«Нужна адженда (Повестка дня — прим. «Ленты.ру») такой встречи — встречи на уровне лидеров. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи», — заявил Зеленский.

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись 23 июля, сообщалось, что позиции Москвы и Киева по меморандумам сейчас далеки друг от друга. Представители двух делегаций обсуждали позиции двух стран. В результате переговоров стороны договорились об обмене военных и гражданских лиц.