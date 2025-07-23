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22:15, 23 июля 2025Мир

Раскрыт результат обсуждения проектов меморандумов на переговорах России и Украины

Мединский: Позиции России и Украины по меморандумам сейчас далеки друг от друга
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Позиции Москвы и Киева по меморандумам сейчас далеки друг от друга. Результат обсуждения проектов меморандумов в ходе переговоров РФ и Украины в Стамбуле раскрыл глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС.

По его словам, во время третьего раунда переговоров представители делегаций сторон долгое время обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, которые были переданы в прошлый раз.

«Позиции достаточно далеки друг от друга. Но мы договорились продолжить контакты», — отметил Мединский.

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