Раскрыт результат обсуждения проектов меморандумов на переговорах России и Украины

Мединский: Позиции России и Украины по меморандумам сейчас далеки друг от друга

Позиции Москвы и Киева по меморандумам сейчас далеки друг от друга. Результат обсуждения проектов меморандумов в ходе переговоров РФ и Украины в Стамбуле раскрыл глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС.

По его словам, во время третьего раунда переговоров представители делегаций сторон долгое время обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, которые были переданы в прошлый раз.

«Позиции достаточно далеки друг от друга. Но мы договорились продолжить контакты», — отметил Мединский.