14:15, 20 августа 2025

Лавров высказался о позиции Евросоюза по Украине

Лавров: Россия видит неуклюжие попытки ЕС изменить позицию Трампа по Украине
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия пока видит со стороны Европейского союза (ЕС) только агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие и в общем-то такие неэтичные попытки изменить позицию администрации Трампа и лично президента Соединенных Штатов», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что во время встречи украинского лидера Владимира Зеленского и его европейских союзников с Трампом в Белом доме, Москва не услышаоа никаких конструктивных идей из уст европейцев.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает за надежные коллективные гарантии безопасности Украины. Он отметил, что в этом вопросе Москва хотела бы видеть участие Китая, США, Великобритании и Франции.

