Лавров раскрыл позицию России по гарантиям безопасности Украины

Лавров: Россия выступает за надежные коллективные гарантии безопасности Украины

Россия выступает за надежные коллективные гарантии безопасности Украины с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, трансляцию которой ведет российское дипведомство.

«Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», — сказал министр.

Он назвал хорошим примером инициативу, предложенную украинской стороной в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, предполагавшую гарантии безопасности Украины, участниками которых были бы все государства — члены Совета Безопасности ООН, то есть Россия, Китай, США, Франция и Великобритания, а также ряд других стран. По словам спикера, Москва была согласна с этим предложением.

Ранее Лавров заявил, что авантюрная и конфронтационная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по конфликту на Украине не находит понимания у администрации президента США Дональда Трампа.