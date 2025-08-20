Мир
14:03, 20 августа 2025

Лавров высказался о непонимании в США позиции Макрона по Украине

Лавров: Позиция Макрона по Украине не находит понимания у администрации США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Авантюрная и конфронтационная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по конфликту на Украине не находит понимания у администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Хорошо, что эта абсолютно авантюрная позиция, позиция конфронтационная, позиция в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов», — отметил дипломат.

Ранее Макрон отверг один из пунктов мирного соглашения по Украине. Он выступил против сокращения численности Вооруженных сил республики после окончания конфликта. Он также назвал обязательным присутствие на территории Украины так называемых сил сдерживания из состава европейских армий.

