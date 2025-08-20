Лавров высказался о непонимании в США позиции Макрона по Украине

Авантюрная и конфронтационная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по конфликту на Украине не находит понимания у администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Хорошо, что эта абсолютно авантюрная позиция, позиция конфронтационная, позиция в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов», — отметил дипломат.

Ранее Макрон отверг один из пунктов мирного соглашения по Украине. Он выступил против сокращения численности Вооруженных сил республики после окончания конфликта. Он также назвал обязательным присутствие на территории Украины так называемых сил сдерживания из состава европейских армий.