Макрон назвал обязательный пункт в гарантиях безопасности для Украины

Макрон: Одной из гарантий безопасности Украины должны стать силы сдерживания ЕС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обязательный пункт, который, по его мнению, должен быть принципиально соблюден в рамках гарантий безопасности для Украины. Это должно быть присутствие на территории республики так называемых сил сдерживания из состава европейских армий, сказал он в интервью телеканалам TF1 и LCI.

По словам французского лидера, ряд стран ЕС мог бы заявить о своей готовности «вести операции» по сдерживанию не «провокационно» на линии фронта, а в воздухе, в море и на суше.

Ранее Макрон отверг один из пунктов мирного соглашения по Украине. Он выступил против сокращения численности Вооруженных сил республики (ВСУ) после окончания конфликта.

