Макрон отверг один из пунктов мирного соглашения по Украине

Макрон выступил за сохранение численности ВСУ после конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против сокращения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) после окончания конфликта в качестве одного из пунктов мирного соглашения. Слова главы государства приводит Le Figaro.

«Сегодня я смог вернуться к обсуждению содержания гарантий безопасности, которые заключаются в сохранении сильной армии Украины, способной отразить любую попытку нападения (...) поднимался вопрос отсутствия ограничений по численности, потенциалу и вооружению ВСУ», — сообщил французский лидер.

Ранее Макрон заявил, что если двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не принесет прогресса, то необходимо усилить санкционное давление на Россию. По его мнению, Москва якобы в данный момент «не хочет добиться урегулирования конфликта».

В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил заявления президента Франции, отметив, что «евробезумцы» даже после встречи с президентом США Дональдом Трампом продолжают попытки сорвать мирное урегулирование на Украине.