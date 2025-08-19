Мир
Макрон отверг один из пунктов мирного соглашения по Украине

Макрон выступил за сохранение численности ВСУ после конфликта
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против сокращения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) после окончания конфликта в качестве одного из пунктов мирного соглашения. Слова главы государства приводит Le Figaro.

«Сегодня я смог вернуться к обсуждению содержания гарантий безопасности, которые заключаются в сохранении сильной армии Украины, способной отразить любую попытку нападения (...) поднимался вопрос отсутствия ограничений по численности, потенциалу и вооружению ВСУ», — сообщил французский лидер.

Ранее Макрон заявил, что если двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не принесет прогресса, то необходимо усилить санкционное давление на Россию. По его мнению, Москва якобы в данный момент «не хочет добиться урегулирования конфликта».

В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил заявления президента Франции, отметив, что «евробезумцы» даже после встречи с президентом США Дональдом Трампом продолжают попытки сорвать мирное урегулирование на Украине.

