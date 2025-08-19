Мир
08:51, 19 августа 2025
Мир

Макрон поставил ультиматум России

Макрон: Если не будет прогресса во встрече России и Украины, то санкции усилятся
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Если двусторонняя встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского не принесет прогресса, то необходимо усилить санкционное давление на Россию. О таком ультиматуме заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу NBC News.

«Если не будет прогресса на двусторонней встрече, о которой объявил [президент США] Дональд Трамп между Путиным и Зеленским, если трехсторонняя встреча провалится, или же если Россия не будет придерживаться мирного подхода, то да, нам придется усилить санкции, в том числе и вторичные», — отметил президент Франции.

По мнению Макрона, Россия якобы в данный момент «не хочет добиться урегулирования конфликта». При этом он допустил, что может быть «слишком пессимистичным» в этом вопросе.

16 августа президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом заявил о необходимости обеспечения безопасности Украины. Он подчеркнул, что Москва готова над этим работать.

