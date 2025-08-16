Мир
Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность Украины

Путин: Россия готова работать над обеспечением безопасности Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность Украины. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Российский президент подчеркнул, что Москва готова над этим работать. Он также выразил надежду, что прошедший саммит откроет дорогу к миру на Украине.

Ранее Путин сообщил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита на Аляске. Он подчеркнул, что Россия считала и считает украинский народ братским, а происходящее — трагедией и тяжелой болью.

