Политик Филиппо: Евробезумцы попытаются сорвать мир на Украине

«Евробезумцы» даже после встречи с президентом США Дональдом Трампом продолжают пытаться сорвать мирное урегулирование на Украине. Таким образом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил заявления европейских политиков после переговоров в Вашингтоне в своем аккаунте социальной сети Х.

«Евробезумцы знают, что Трамп полностью прогнул их на вчерашней встрече в Белом доме, поэтому сегодня утром они устроили фестиваль агрессии, пытаясь снова сорвать грядущий мир!», — возмутился политик.

По мнению Филиппо, американский лидер «унизил и приструнил» европейцев как никогда, чтобы «заставить их выбрать путь мира, упорно ими отвергаемый». Он указал на то, что Европа выбирает страх и войну, и в результате она «сходит с ума от своей же повестки дня».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если двусторонняя встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского не принесет прогресса, то необходимо усилить санкционное давление на Россию. По его мнению, Москва якобы в данный момент «не хочет добиться урегулирования конфликта».