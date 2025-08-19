Мир
Во Франции резко осудили «евробезумцев» за попытку сорвать мир на Украине

Политик Филиппо: Евробезумцы попытаются сорвать мир на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

«Евробезумцы» даже после встречи с президентом США Дональдом Трампом продолжают пытаться сорвать мирное урегулирование на Украине. Таким образом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил заявления европейских политиков после переговоров в Вашингтоне в своем аккаунте социальной сети Х.

«Евробезумцы знают, что Трамп полностью прогнул их на вчерашней встрече в Белом доме, поэтому сегодня утром они устроили фестиваль агрессии, пытаясь снова сорвать грядущий мир!», — возмутился политик.

По мнению Филиппо, американский лидер «унизил и приструнил» европейцев как никогда, чтобы «заставить их выбрать путь мира, упорно ими отвергаемый». Он указал на то, что Европа выбирает страх и войну, и в результате она «сходит с ума от своей же повестки дня».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если двусторонняя встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского не принесет прогресса, то необходимо усилить санкционное давление на Россию. По его мнению, Москва якобы в данный момент «не хочет добиться урегулирования конфликта».

