Италия предложила альтернативные гарантии безопасности Украине

Крозетто: Гарантии безопасности Украине могут не включать отправку войск Запада

Гарантии безопасности Украине необязательно должны включать отправку военных контингентов стран Запада. Альтернативный вариант озвучил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, его слова приводит La Repubblica.

«Я уже на протяжении нескольких месяцев повторяю одну вещь: давайте проанализируем условия перемирия. Если Россия согласится принять статью 5 НАТО о коллективной самообороне, то одним из них может быть отказ от отправки войск других стран, особенно европейских, на Украину», — указал глава оборонного ведомства.

Крозетто отметил, что Италия первой предложила эту инициативу, и ее суть заключается в том, что Североатлантический альянс может обеспечить защиту Украины, но при этом страна не станет участницей военного блока «со всеми вытекающими отсюда последствиями». По мнению министра, отсутствие иностранных контингентов на украинской границе «позволит избежать обвинений в провокациях».

18 августа премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против идеи президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину европейского миротворческого контингента. Она настаивает на распространении действия пятой статьи устава НАТО, поскольку положение будет гарантировать стране автоматическую защиту альянса в случае нападения.