Премьер Италии выступила против отправки европейских миротворцев на Украину

Премьер Италии выступила против идеи Макрона об отправке миротворцев на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против идеи президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину европейского миротворческого контингента. Об этом пишет Corriere della Sera.

Глава итальянского правительства в противовес предложениям французского лидера настаивает на распространении действия пятой статьи устава НАТО на Украину. Положение будет гарантировать стране автоматическую защиту участников альянса в случае нападения.

«У России 1,3 миллиона солдат: сколько нам следует отправить, чтобы справиться с задачей? Если один из наших солдат погибнет, мы сделаем вид, что ничего не произошло, или нам следует отреагировать? Потому что, если мы отреагируем, очевидно, придётся действовать НАТО. И тогда мы можем сразу же применить это положение», — ответила Мелони на предложение Макрона.

Ранее президент Франции заявил, что европейские политики во время визита в США хотят добиться от президента Дональда Трампа конкретики по поводу обеспечения гарантий безопасности для Украины. Политик добавил, что на встрече также будет поднят вопрос того, как именно формализовать обеспечение гарантий безопасности для Украины.