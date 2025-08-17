Макрон раскрыл цель визита в США

Макрон: ЕС хочет добиться от Трампа конкретики по гарантиям для Украины

Европейские политики во время визита в Штаты хотят добиться от президента США Дональда Трампа конкретики по поводу обеспечения гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил глава Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с лидерами «коалиции желающих», пишет РИА Новости.

«Мы будем там [в Вашингтоне] и спросим США, насколько и в какой степени они готовы присоединиться к соглашениям, учитывая, что они подняли вопрос гарантий безопасности и подтвердили причастность к нему», — подчеркнул Макрон.

Политик добавил, что на встрече также будет поднят вопрос того, как именно формализовать обеспечение гарантий безопасности для Украины.

14 августа Эммануэль Макрон рассказал, что в ходе видеоконференции с представителями ЕС и Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп выразил готовность к предоставлению Штатами гарантий безопасности для Украины совместно с европейскими партнерами.

Ранее в Париже заявили, что Владимир Зеленский и глава Франции находятся в отчаянном состоянии перед переговорами лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Отмечалось, что европейские партнеры Украины во главе с Зеленским оказались в полном тупике.