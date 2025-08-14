Мир
Макрон рассказал об отношении Трампа к гарантиям безопасности для Украины

Макрон заявил о готовности Трампа к предоставлению Украине гарантий безопасности
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Philippe Magoni / Reuters

В ходе видеоконференции с европейскими представителями и украинским президентом Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп выразил готовность к предоставлению США гарантий безопасности для Украины совместно с европейскими партнерами. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

При этом, по словам французского политика, глава Белого дома однозначно исключил возможность присоединения Киева к НАТО.

По итогам онлайн-переговоров Макрон ранее рассказал, что Трамп на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным хочет добиться прекращения огня на Украине. Французский лидер подчеркнул, что, по словам президента США, территориальные вопросы будут решаться только при участии Зеленского.

Кроме того, Макрон заявил, что американский лидер намерен бороться за проведение трехсторонней встречи с президентами России и Украины, которая может пройти в Европе.

