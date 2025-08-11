Во Франции заявили об отчаянном положении Зеленского из-за встречи Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон находятся в отчаянном состоянии перед предстоящими переговорами лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

Политик назвал их потерянными, ошеломленными, дезориентированными и развалившимися. «Объявление о встрече Трампа и Путина на следующей неделе на Аляске произвело эффект разорвавшейся бомбы!» — заявил он.

Филиппо добавил, что европейские партнеры Украины во главе с Зеленским оказались в полном тупике. Они не знают, как выходить из сложившейся ситуации, отметил он.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Незадолго до этого глава Белого дома, не называя место проведения готовящихся переговоров, заявил, что вскоре оно станет «очень популярным по многим причинам».