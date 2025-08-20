Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:21, 20 августа 2025Мир

Раскрыты сроки создания гарантий безопасности ЕС для Украины

Euractiv: ЕС после переговоров с США приступил к созданию гарантий для Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) по завершении переговоров с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию украинского конфликта приступили к созданию гарантий безопасности для Киева. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Euractiv.

Как указано в материале, участвующие в мирном процессе страны «надеются подготовить проект рамочного соглашения в течение следующей недели».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за надежные коллективные гарантии безопасности Украины. Он отметил, что в этом вопросе РФ хотела бы видеть участие Китая, США, Великобритании и Франции.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Поцелуи оказались вредны для здоровья

    Раскрыто происхождение упавшего в Польше неопознанного объекта

    Дачникам назвали способ защитить деревья от злостного вредителя

    В США рассказали о близкой к скандалу ситуации на встрече Зеленского и Трампа

    Раскрыты сроки создания гарантий безопасности ЕС для Украины

    Семенович рассказала об исполнении мечты матери

    Девушка выдавила прыщ под носом и рассказала о страшных последствиях

    Россиян пригласили на бесплатные курсы по IT и креативу

    Генерал объяснил военное значение массированного удара по нефтебазе в Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости