Раскрыты сроки создания гарантий безопасности ЕС для Украины

Euractiv: ЕС после переговоров с США приступил к созданию гарантий для Киева

Страны Европейского союза (ЕС) по завершении переговоров с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию украинского конфликта приступили к созданию гарантий безопасности для Киева. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Euractiv.

Как указано в материале, участвующие в мирном процессе страны «надеются подготовить проект рамочного соглашения в течение следующей недели».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за надежные коллективные гарантии безопасности Украины. Он отметил, что в этом вопросе РФ хотела бы видеть участие Китая, США, Великобритании и Франции.