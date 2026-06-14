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20:39, 14 июня 2026Бывший СССР

ВС России начали охватывать Белицкое с флангов

Пушилин заявил, что армия России охватывает Белицкое в ДНР с северного и южного флангов
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие охватывают с северного и южного флангов населенный пункт Белицкое на добропольско-красноармейском направлении республики. Об этом он написал в своем канале в MAX.

«Наши бойцы продолжают бои за Белицкое, охватывают данный населенный пункт с северного и южного флангов», — сообщил Пушилин.

Известно, что в апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о продвижении группировки войск «Центр» в направлении Доброполья и боях за Белицкое, которое находится в десяти километрах от Доброполья.

Ранее стало известно о продвижении ВС России на краснолиманском направлении. Пушилин заявил, что армия России продвинулась к Щурово.

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